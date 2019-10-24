В Швеции присудили штраф капитану-россиянину, который пьяным посадил судно на мель

Грузовое судно Baltic Carrier направлялось из Калининграда в Лидчепинг, когда в конце сентября село на мель.

Суд в Швеции решил оштрафовать российского капитана грузового судна Baltic Carrier, которое в сентябре село на мель у берегов города Хелсингборг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Sydsvenskan.

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Капитану присудили 100 дневных штрафов в размере 50 шведских крон каждый (4,6 евро). В то же время, мужчину освободили от уплаты этих средств, учитывая время, проведенное им под арестом.

В конце сентября суд арестовал капитана судна Baltic Carrier на две недели.

80-метровое судно направлялось из Калининграда до Лидчепинг, когда 24 сентября село на мель. Все члены его экипажа были россиянами.

Причиной аварии стало то, что капитан заснул во время управления кораблем. Он также признал, что употреблял алкоголь, но настаивал на том, что выпил "одно-два пива" не менее чем за семь часов до инцидента.

Отмечается, что похожие инциденты не редкость для региона. С 1985 года на мель вблизи Хелсингборга садились 13 судов. В пяти случаях это произошло из-за того, что ответственное лицо засыпало на посту. В трех случаях имело место управление кораблем в нетрезвом состоянии.

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