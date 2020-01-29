Американка прославилась в сети из-за застрявшей во рту губной гармошки (видео)

При каждом вдохе и выдохе девушки застрявшая губная гармошка издавала звуки.

Жительница США решила ради смеха засунуть себе в рот губную гармошку, но достать ее самостоятельно не смогла.

Видео с курьезной ситуацией Молли О’Брайен опубликовала у себя в соцсети TikTok.

Как передает medialeaks, она решила посмешить маленькую двоюродную сестру и засунула себе в рот губную гармошку. Но вынуть она его самостоятельно не смогла - инструмент застрял. Несмотря на это, девушка все равно решила записать ролик для TikTok.

В качестве бонуса при каждом вдохе и выдохе Молли гармошка издавала звуки.

По ее словам, она больше всего боялась реакции мамы. А та, увидев дочь в неоднозначном положении, только удивилась ситуации. Вместе с мамой О’Брайен поехала в больницу, где стоматолог достал гармошку при помощи специального механизма, чтобы удержать рот девушки широко открытым.

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Напоследок врач попросил неудачливую тиктокершу больше никогда подобного не делать.

Хотя, если учесть, что ролик с губной гармошкой набрал 1,5 миллиона лайков и 17 тысяч комментариев, теперь для Молли слишком велик соблазн "хайпануть" снова.

Комментарии под перфомансом девушки оказались не менее смешные, чем само видео. "Люди в приемной помощи лежат в тишине и страдают от боли... звуки гармошки на заднем плане"; "Вот вы смеётесь, а она, по сути, даже в скорую позвонить не может"; "Сейчас, наверное, ты очень переживаешь, поэтому для тебя будет хорошей идеей сделать глубокий… вдох", - шутили пользователи TikTok.

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