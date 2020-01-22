Испортил брендовые брюки: американка выставила мужа на продажу (фото)

Мужчина решил постирать вязаные брюки своей жены, и они уменьшились до детского размера.

Американка решила продать своего мужа после того, как он испортил ее любимые брюки от австралийского бренда Spell Designs.

Читайте такжеВ Уганде священнослужитель случайно женился на мужчине (фото)Объявления женщина выложила на своей странице в Facebook, пишет Metro.

Отмечается, что мужчина решил постирать вязаные брюки своей жены, и они уменьшились до детского размера. На опубликованной фотографии он демонстрирует их, стыдливо прикрывая лицо рукой.

Женщина выставила мужа на продажу за 111 долларов, чтобы возместить часть денег, которые она потратила на покупку своих испорченных брюк. Их стоимость 199 долларов, но на данный момент они распроданы.

Покупателей мужчины не нашлось, но пользователи сети поддержали американку в комментариях.

«Моему мужу запрещено стирать что-либо из моих вещей после того, как он положил дорогую шелковую рубашку в сушилку», – пожаловалась одна женщина. «Мне кажется, тебе будет сложно продать его», – пошутила вторая.

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