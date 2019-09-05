Не поделили церковь: на Ривненщине селяне устроили драку из-за храма (видео)

Прихожане ПЦУ и Московского патриархата с кулаками спорили, кому принадлежит церковь.

Несколько десятков селян подрались из-за церкви в Ривненской области. Стычку устроили прихожане Православной церкви Украины и сторонники Православной церкви Московского патриархата.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Местные рассказывают: прихожане ПЦУ с документами на право собственности пришли к храму в селе Малинск, сняли замки и хотели провести богослужение. Это возмутило сторонников Московского патриархата, которые считают храм своим, поэтому стали его защищать от односельчан.

Сначала между около 60-ю прихожанами возник спор, а дальше в ход пошли кулаки. В результате разборок ушибы получили 11 местных жителей.

В полиции открыли сразу 12 уголовных производств. Следователи, в частности, расследуют избиение. Открыли производство также и по статье «самоуправство», изъяли документы и выясняют, чье же право на церковь.