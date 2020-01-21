Двое мужчин превратили Землю в "сэндвич" (фото)
14:08, 21 января 2020Курьёзы
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Они одновременно положили на землю куски хлеба в противоположных концах земного шара.
Между кусками хлеба было около 12724 километра толщи планеты / страница пользователя etinaude на Reddit
Двое мужчин из Новой Зеландии и Испании превратили планету в сэндвич, одновременно положив на нее куски хлеба в противоположных концах земного шара.
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С помощью этого форума мужчина нашел единомышленника, который согласился одновременно с ним положить хлеб в Испании. Они вместе вычислили точные долготу и широту.
В целом между кусками хлеба было около 12724 километра толщи планеты.
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