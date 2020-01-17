Выдало отражение в окне: британец случайно разослал друзьям и родителям интимные фото

40-летний Крис Кей голышом фотографировал участок на испанском острове Тенерифе и случайно запечатлел в окне свое отражение.

Уроженец английского города Скарборо, графство Северный Йоркшир, хотел похвастаться перед семьей и друзьями новым домом, но случайно прислал откровенный снимок.

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Об этом сообщает таблоид The Sun.

40-летний Крис Кей голышом фотографировал участок на испанском острове Тенерифе и случайно запечатлел в окне свое отражение.

«Если именно так ходят по Тенерифе, то, боюсь, мы с твоим отцом взяли в дорогу слишком много вещей», - пошутила его 62-летняя мать Кэрол, которой он отослал фотографии.

Кей переехал на Тенерифе 14 месяцев назад. В доме, изображенном на фото, британец живет с двумя друзьями. Поскольку оба приятеля уехали по делам, он решил немного позагорать в саду.

«Там меня никто не может увидеть, вот я и разделся. Я не нудист, просто хотел получить ровный загар… Я решил показать семье и друзьям новый дом. О своей оплошности я узнал, только когда мама ответила на сообщение», - объяснил он

Также он рассказал, что отражение в окне заметила только мама, а друзья разглядели его снимке, только когда он сам обо всем рассказал.

Как сообщал УНИАН, в США женщина разделась догола и прогулялась в таком виде по зданию аэропорта.