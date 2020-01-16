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Голая женщина устроила дебош в аэропорту (фото)

11:57, 16 января 2020
Курьёзы
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Женщину задержали / Скриншот

Произошедшее попало на видео, запись опубликовало издание Daily Star.

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В ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом.

Инцидент произошел в штате Флорида в понедельник, 13 января. По информации издания, женщину задержали. 

Ранее пользовательница Reddit с ником Natalie рассказала, что едва не сгорела со стыда после исполнения приватного танца, который могли увидеть незнакомые люди. 

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