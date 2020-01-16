Голая женщина устроила дебош в аэропорту (фото)
11:57, 16 января 2020Курьёзы
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Инцидент произошел 13 января.
Женщину задержали / Скриншот
В США женщина разделась догола и прогулялась в таком виде по зданию аэропорта.
Произошедшее попало на видео, запись опубликовало издание Daily Star.
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В ролике видно, как неизвестная идет по залу выдачи багажа, снимает с себя купальник на глазах у других пассажиров, бросает его на пол и продолжает идти голышом.
Инцидент произошел в штате Флорида в понедельник, 13 января. По информации издания, женщину задержали.
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