В Уругвае в бассейн частного дома сбросили с вертолета свинью (видео)

Животное сбросили с вертолета с достаточно большой высоты.

В уругвайском городе Пунта-дель-Эсте в бассейн предпринимателя в сфере недвижимости Федерика Альвареса Кастильо сбросили свинью.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Из опубликованного в сети ролика видно, как в бассейн Кастильо падает свинья. Животное сбросили с вертолета с достаточно большой высоты. Вероятно, на момент падения свинья была уже мертвой.

Инцидент сняли на видео прямо со двора дома. После того, как видео стало популярным в Сети, пользователи заподозрили, что этот инцидент подстроил сам Кастильо. Однако он категорически опроверг это в Instagram, добавив, что эта злая шутка очень огорчила его с женой

Вызвал ли Кастильо полицию для проведения расследования, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 40-летний житель Канзаса по имени Дэвид Остром судится со своей бывшей женой Бриджет Остром по вопросам опеки и посещения совместных детей, а также уплаты налога на имущество. Он попросил суд позволить ему разобраться с бывшей женой "на поле боя".