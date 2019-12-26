В Львове упитанная крыса во дворе бросалась на кота и мужчину (видео)

Местные жители рассказывают, что в данном дворе эта крыса - не единственная.

В Зализничном районе Львова заметили необычную картину - упитанная крыса кидалась на кота, а также на мужчину, который проходил мимо.

Об этом со ссылкой на информацию местной жительницы сообщает "Варта1".

Случай произошел на улице Низинной, 4. Сообщается, что крыса, разгуливая посреди дороги, время от времени бросалась на кота, который пытался на него охотиться. Во время съемки видео мимо проходил мужчина. В это время крыса внезапно набросилась ему на ногу.

"Мужчина стряхнул животное и пошел дальше. Неизвестно, был ли укус", - пишет автор.

Как отмечает издание, в обсуждениях сообщества соседи отмечают, что крысы развелись на свалке за гаражами в том же дворе. Также предполагают, что возможно животное так себя вело после неудачной дератизации.

Как сообщал УНИАН, ученые запустили мышей в космос для участия в эксперименте на МКС.