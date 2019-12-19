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Comedy Wildlife Photography Awards: определена самая смешная подпись к фото

17:19, 19 декабря 2019
Курьёзы
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Лучшей подписью стала: "Я король!" – "Я император!" / facebook.com/comedywildlifephotoawards

Организаторы британского конкурса самого смешного фото дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards) определили лучшую подпись к фотоснимку с тюленем и пингвином.

Читайте такжеБелка-акробат и удивленный лемур: финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природыРезультаты финального конкурса обнародованы на странице конкурса в Facebook.

«Спасибо всем, кто вошел в наш 4-й и финальный конкурс подписей года», – говорится в сообщении.

В итоге лучшей подписью стала: «Я король!» – «Я император!».

Раньше УНИАН сообщал, что в Британии показали всех финалистов Comedy Wildlife Photography Awards.

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Теги: #конкурс#фото