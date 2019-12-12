цей матеріал доступний українською

Прыгала, как по пальмам: в Харькове в супермаркет пожаловал необычный посетитель (видео)

10:41, 12 декабря 2019
Курьёзы
541 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает паблик "ХС • Харьков" на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЖурналистку из США шлепнули в прямом эфире (видео)

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Одесской. В помещении необычная посетительница залезла на железные перегородки под потолком и прыгала, как по пальмам.

Отмечается, что обезьяна забежала из контактного зоопарка. Чтобы поймать беглянку, супермаркет временно закрыли.

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Эрфурт на рождественском рынке енот нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители рынка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Новости Харькова#обезьянапогода в Харькове