Прыгала, как по пальмам: в Харькове в супермаркет пожаловал необычный посетитель (видео)
10:41, 12 декабря 2019Курьёзы
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Обезьяна-покупательница сбежала из контактного зоопарка.
Иллюстрация / REUTERS
В один из супермаркетов Харькова на днях забежала обезьяна.
Об этом сообщает паблик "ХС • Харьков" на своей странице в Facebook.
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Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Одесской. В помещении необычная посетительница залезла на железные перегородки под потолком и прыгала, как по пальмам.
Отмечается, что обезьяна забежала из контактного зоопарка. Чтобы поймать беглянку, супермаркет временно закрыли.
Как сообщал УНИАН, в немецком городе Эрфурт на рождественском рынке енот нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители рынка.
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