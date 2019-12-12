Прыгала, как по пальмам: в Харькове в супермаркет пожаловал необычный посетитель (видео)

Обезьяна-покупательница сбежала из контактного зоопарка.

В один из супермаркетов Харькова на днях забежала обезьяна.

Об этом сообщает паблик "ХС • Харьков" на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Одесской. В помещении необычная посетительница залезла на железные перегородки под потолком и прыгала, как по пальмам.

Отмечается, что обезьяна забежала из контактного зоопарка. Чтобы поймать беглянку, супермаркет временно закрыли.

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Эрфурт на рождественском рынке енот нализался недопитого глинтвейна из стаканов, которые оставили посетители рынка.