Японец сделал 24 тысячи звонков в телефонную компанию и его за это арестовали

Он звонил компании восемь суток подряд.

В Японии арестовали 71-летнего мужчину, который хотел наказать телефонную компанию и сорвал работу 24 тысячами звонков.

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По словам полицейских, японца Акитоши Окамото арестовали за то, что якобы он звонил в телефонную компанию 24 тыс. раз, чтобы пожаловаться им на свой контракт, передает ТСН со ссылкой на Fox News. Он делал бесплатные телефонные звонки на протяжении восьми дней.

“Он потребовал, чтобы сотрудники KDDI пришли к нему и попросили прощения за нарушение его контракта. Он также неоднократно вешал трубку сразу после размещения”, - сказал пресс-секретарь полиции о ситуации.

Правоохранители добавили, что Окамото также якобы звонил на линию обслуживания клиентов с общественных таксофонов. Мужчину арестовали по подозрению в “мошенничестве препятствовании ведению бизнеса”.