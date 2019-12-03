Фальшивый суд: в Казахстане женщина объявила себя судьей и штамповала приговоры

Этими незаконными судебными актами она лишала водительских прав, а также взыскивала деньги.

Прокуратура Алматы в Казахстане сообщила, что в городе некоторое время работал фальшивый суд. Его организовала предприимчивая женщина, создав полное товарищество «Международный арбитражный суд «Адилет».

Об этом передает Крым.реалии.

Читайте такжеВ Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото)Отмечается, что женщина объявила себя судьей и выносила решения от имени Республики Казахстан по административным, уголовным и гражданским делам, причем оформляла их на фирменном судебном бланке с государственным гербом и другими реквизитами.

«Этими незаконными судебными актами она лишала граждан водительских прав, взыскивала с них суммы, пыталась освободить лиц из следственного изолятора и другое», – говорится в сообщении городской прокуратуры.

Как именно удалось раскрыть обман судьи – следователи не говорят. Но заявляют, что товарищество уже ликвидировано, а в отношении лжесудьи заведено уголовное дело. По статье 390 Уголовного кодекса Казахстана (самовольное присвоение звания представителя власти) ей грозит до 5 лет лишения свободы, также на нее заведено дело по статье 201 (нарушение вещных прав на землю).

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