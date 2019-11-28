Пышнотелую невесту пристыдили за откровенный наряд (фото)

Многие сочли наряд девушки вульгарным.

Пользователи сети пристыдили пышнотелую невесту за слишком откровенный свадебный наряд.

Читайте такжеМолодожены опозорились, украсив торт мужскими гениталиями (фото 18+)

Ее фотографии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming. На снимке женщина позирует в комбинезоне с коротенькими мини-шортами, а поверх она надела накладной шлейф, который крепится на поясе. Наряд, к тому же, украшен кружевами и блестящими элементами.

В сети сразу же раскритиковали свадебный наряд невесты: "Если бы это было нижним бельем, мне бы понравилось", "Отвратительно", "Не позорься!", "Прикройся!", "Выглядишь хуже некуда".

Ранее 30-летний житель американского города Лавленд Кэмерон Фишер получил счет на 12,5 тысяч долларов за лечение похмелья после мальчишника.