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Пышнотелую невесту пристыдили за откровенный наряд (фото)

20:17, 28 ноября 2019
Курьёзы
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На невесту в таком образе обрушилась волна критики / That&#039;s It, I&#039;m Wedding Shaming

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Ее фотографии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming. На снимке женщина позирует в комбинезоне с коротенькими мини-шортами, а поверх она надела накладной шлейф, который крепится на поясе. Наряд, к тому же, украшен кружевами и блестящими элементами.

В сети сразу же раскритиковали свадебный наряд невесты: "Если бы это было нижним бельем, мне бы понравилось", "Отвратительно", "Не позорься!", "Прикройся!", "Выглядишь хуже некуда".

Ранее 30-летний житель американского города Лавленд Кэмерон Фишер получил счет на 12,5 тысяч долларов за лечение похмелья после мальчишника. 

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Теги: #фото#свадьба