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В Греции на журналиста в прямом эфире напала свинья (видео)

10:30, 27 ноября 2019
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина как раз пытался рассказать о наводнение в небольшом городке Кинета, когда на него набросился здоровенный хряк. Животное, очевидно, сбежало с соседней фермы. Журналист несколько раз пытался начать разговор со студией, но тут же отвлекался, убегая от нападавшего.

Свинья преследовала несчастного репортера, пытаясь укусить его за ногу. В результате прямое включение пришлось прекратить.

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Теги: #Греция#свиньи