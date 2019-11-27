В Греции на журналиста в прямом эфире напала свинья (видео)

Животное постоянно преследовала репортера и пыталось укусить его за ногу.

В Греции на журналиста во время работы в прямом эфире напала свинья.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина как раз пытался рассказать о наводнение в небольшом городке Кинета, когда на него набросился здоровенный хряк. Животное, очевидно, сбежало с соседней фермы. Журналист несколько раз пытался начать разговор со студией, но тут же отвлекался, убегая от нападавшего.

Свинья преследовала несчастного репортера, пытаясь укусить его за ногу. В результате прямое включение пришлось прекратить.