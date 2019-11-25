Пасутся на виртуальном поле: на ферме в Подмосковье коровам выдали VR-очки (фото)

Предполагается, что очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя счастливее.

На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения условий содержания коров.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Читайте такжеЛуганские пограничники задержали 12 коров-нелегалов из России«Российские производители молока не отстают от мировых стандартов и даже готовы предложить рынку новые и неожиданные решения», – говорится в сообщении.

Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным в VR показывают летнее поле.

«Помимо физических потребностей исследователи стали уделять большее внимание эмоциональному состоянию животных. Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество, а порой и качество, молока заметно увеличивается. Американские фермеры устанавливают в стойлах автоматически вращающиеся щетки, которые заменяют коровам массажиста. В Европе используют роботизированные системы для обеспечения максимально свободного перемещения скота по ферме. Российские, Подмосковные в частности, производители устанавливают звуковое оборудование для трансляции классической музыки, расслабляющий эффект которой положительно влияет на молокоотдачу», – говорится в сообщении.

Теперь же в России впервые испытали на коровах очки виртуальной реальности. Отмечается, что во время испытания зафиксировали снижение тревожности и «повышение общего эмоционального настроя стада».

Ранее УНИАН сообщал, как суд во Франции разрешил птицам крякать.