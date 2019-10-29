В Харькове дорожники положили асфальт вокруг авто (фото)
15:16, 29 октября 2019Курьёзы
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Непонятно, почему ремонтники не вызвали эвакуатор.
Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4 / twitter.h_saltovka
В Харькове водитель оставил автомобиль на ремонтируемом участке улицы, и дорожники положили асфальт вокруг него.
Читайте такжеТрассу Киев-Чоп "ремонтируют" по новым технологиям - на скорости сбрасывают асфальт на дорогу (видео)Об этом в Twitter сообщила пользователь h_saltovka, опубликовав соответствующее фото в подтверждение.
Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4.
Отмечается, что четыре ремонтника два часа искали владельца легковушки, но так и не смогли найти. В результате асфальт положили на всей улице, кроме участка под машиной.
При этом в комментариях пользователь заинтересовался, почему ремонтники не вызвали эвакуатор.
Как ранее сообщал УНИАН, под Николаевом ямы заделали матрасами.
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