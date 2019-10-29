В Харькове дорожники положили асфальт вокруг авто (фото)

Непонятно, почему ремонтники не вызвали эвакуатор.

В Харькове водитель оставил автомобиль на ремонтируемом участке улицы, и дорожники положили асфальт вокруг него.

Читайте такжеТрассу Киев-Чоп "ремонтируют" по новым технологиям - на скорости сбрасывают асфальт на дорогу (видео)Об этом в Twitter сообщила пользователь h_saltovka, опубликовав соответствующее фото в подтверждение.

Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4.

Отмечается, что четыре ремонтника два часа искали владельца легковушки, но так и не смогли найти. В результате асфальт положили на всей улице, кроме участка под машиной.

При этом в комментариях пользователь заинтересовался, почему ремонтники не вызвали эвакуатор.

Как ранее сообщал УНИАН, под Николаевом ямы заделали матрасами.