Украинец создал мангал в виде горящего Кремля (фото)

Киевлянин Ярослав вместе с командой единомышленников Mordor on fire создал мангал, повторяющий очертания Кремля. Когда разводишь в этой жаровне огонь, создается видимость горящих стен и башен центрального строения Москвы, сообщает местное издание DreamKyiv.

"Как-то вечером сидел с друзьями возле мангала, и мне в голову пришла эта идея. Воплотить ее в жизнь мы решили на Фестивале паники и истерики „На дне“. Тогда специально для мероприятия мы сделали большую жаровню длиной 3 метра. Новые мангалы намного меньше — делаем их специально для того, чтобы можно было бросить в багажник машины и уехать на природу жарить шашлык. Но они не очень удобны для транспортировки без авто, так как весь комплект весит около 7 килограммов", - отмечает Ярослав.

"Если честно, я не имею ничего против Кремля как архитектурной единицы. Просто мне не нравятся правители, которые в нем сидят. Поэтому я релаксирую, когда развожу огонь в этом мангале", - добавляет он.

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Мангал длиной около 60 сантиметров упакован в деревянную коробку, куда можно сложить еще и решетку для жарки и шампуры. Стоимость такого «Кремля» — 1200 гривень.

Скоро - скоро во всех магазинах страны!Теперь каждый сможет разжечь Мордор и зажарить в нем пару-тройку драконов. Posted by Mordor on fire on 22 квітня 2015 р.

Издание отмечает, что похожие мангалы разработал и Коростенский завод теплотехнического оборудования. Жаровни «Горящий Кремль. Слава Украине!» есть двух размеров: 30х100 см (998 грн) и 40х30 см (490 грн).