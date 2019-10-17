В Калифорнии набирают популярность "детские рейвы" с диджеем (видео)

В последнее время билеты на ежемесячные детские вечеринки распродают за считанные минуты.

В американском Окленде (штат Калифорния) стали популярными детские дневные танцевальные вечеринки «Baby Rave» для детей до 4 лет.

Читайте такжеI am a firestarter: за что фанаты любили умершего фронтмена The Prodigy Кита Флинта (видео)

Как сообщает Los Angeles Times, местный Детский театр проводит подобные мероприятия с 2016 года. Хоть они никогда не рекламировались, в последнее время билеты на ежемесячные вечеринки расподают за считанные минуты. «Рейвы» стали самой популярной инициативой театра.

На вечеринках играет диджей Эдвард Хаззард, выступающий под псевдонимом DJ E.T. По его словам, ранее он играл только для взрослых, пару раз – на школьных вечеринках, но никогда – для маленьких детей.

Отмечается, что в Окленде стремительно исчезают детские заведения, а те что остаются – стоят недешево, ведь аренда недвижимости в области залива Сан-Франциско стоит недешево и постоянно дорожает.

В результате мероприятие начало притягивать родителей, которые искали, чем можно занять ребенка – на танцполе дети могут веселиться без усиленного присмотра взрослых.

Взрослые, среди которых есть и бывшие рейверы, нередко и сами танцуют вместе с детьми. Плейлист вечеринок состоит из актуальной электронной музыки. Многие родители находят на таких вечеринках друзей и единомышленников.

На видео с рейва можно видеть, что обстановка на танцполе вполне соответствует духу ночного клуба, если не учитывать присутствия множества совсем маленьких детей.

Ранее хитрый шотландский школьник заставил голосового помощника Alexa делать за него домашнее задание.