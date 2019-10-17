Сеть "взорвал" пес, который приносит пиво из холодильника своему хозяину (видео)

У собаки даже появился свой аккаунт в Instagram.

Видео с собакой, которая приносит из холодильника пиво своему хозяину, покоряет сеть.

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Пес сам умудряется открыть холодильник, находит там пиво, приносит его человеку, а после напоминания владельца еще и закрывает за собой дверцу, говорится в сюжете ТСН.

За двое суток видео посмотрели более 600 тысяч пользователей сети. Выяснилось, что главный герой ролика - девочка породы корги, она живет в Калифорнии.

Ранее французский бульдог по кличке Кешью стал популярным в сети благодаря своей уязвимости, которую он продемонстрировал на видео.