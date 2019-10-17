Сеть "взорвал" пес, который приносит пиво из холодильника своему хозяину (видео)
11:37, 17 октября 2019Курьёзы
198 0
У собаки даже появился свой аккаунт в Instagram.
Видео с собакой, которая приносит из холодильника пиво своему хозяину, покоряет сеть.
Читайте такжеВ Британии чайка похитила чихуахуа
Пес сам умудряется открыть холодильник, находит там пиво, приносит его человеку, а после напоминания владельца еще и закрывает за собой дверцу, говорится в сюжете ТСН.
За двое суток видео посмотрели более 600 тысяч пользователей сети. Выяснилось, что главный герой ролика - девочка породы корги, она живет в Калифорнии.
Ранее французский бульдог по кличке Кешью стал популярным в сети благодаря своей уязвимости, которую он продемонстрировал на видео.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter