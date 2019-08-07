Обиженная собака устроила настоящую истерику и стала звездой сети (видео)
11:43, 07 августа 2019Курьёзы
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Реакция собаки рассмешила пользователей сети.
Собака устроила настоящую истерику / Скриншот
Французский бульдог по кличке Кешью стал популярным в сети благодаря своей обидчивости, которую он продемонстрировал на видео.
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Издание Daily Mail опубликовало запись, на котором хозяйка отказывается давать псу его любимые сухие завтраки Cheerios. Реакция собаки рассмешила пользователей сети: животное рычит, лает, скулит и воет, демонстративно повернувшись к своей хозяйке спиной.
Но как только хозяйка спрашивает пса: "Если я дам тебе еще, ты перестанешь вопить?", Кешью тут же прекращает истерику и занимает выжидательную позицию.
Ранее в Британии произошел курьезный случай, там чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки.
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