Обиженная собака устроила настоящую истерику и стала звездой сети (видео)

Реакция собаки рассмешила пользователей сети.

Французский бульдог по кличке Кешью стал популярным в сети благодаря своей обидчивости, которую он продемонстрировал на видео.

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Издание Daily Mail опубликовало запись, на котором хозяйка отказывается давать псу его любимые сухие завтраки Cheerios. Реакция собаки рассмешила пользователей сети: животное рычит, лает, скулит и воет, демонстративно повернувшись к своей хозяйке спиной.

Но как только хозяйка спрашивает пса: "Если я дам тебе еще, ты перестанешь вопить?", Кешью тут же прекращает истерику и занимает выжидательную позицию.

Ранее в Британии произошел курьезный случай, там чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки.