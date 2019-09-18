Девочка вспотела: в Британии учитель наказал школьницу за снятый пиджак

Директриса школы заявила, что решение было принято в соответствии со строгой политикой учебного заведения.

В британском заведении Sirius Academy North в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир 14-летнюю Саммер Беркитт отстранили от уроков за то, что она в жару сняла пиджак в классе.

Об этом сообщает Mirror.

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Мать Беркитт возмутилась строгим правилам в отношении униформы, поскольку считает, что дети не должны заниматься в душном классе и подвергаться санкциям, если они хотят снять верхнюю одежду.

«Мою дочь исключили на один день за то, что она вспотела и сняла пиджак. Она, что, должна была сидеть там просто так и продолжать работать? Я не вижу проблемы в занятиях без блейзера», - негодовала мать девочки.

Однако директриса школы Ян Равенскрофт заявила, что решение было принято в соответствии со строгой политикой учебного заведения. По ее словам, этот случай будет разбираться еще на родительском собрании.

Как сообщал УНИАН, частная католическая школа в Нэшвилле, США устранила книги о Гарри Поттере из своей библиотеки за то, что они содержат «настоящие проклятия и заклинания, которые при прочтении человеком могут вызывать злых духов».