Сын ведущей новостей соскучился по маме и попал прямой эфир (видео)

По словам журналистки, из-за срочных новостей из Сирии у нее не было времени отвезти детей на занятия.

Корреспондентку канала NBC Кортни Кьюб во время прямого эфира прервал ее четырехлетний сын. Мальчик захотел обнять маму и пришел к ней, попав в кадры трансляции.

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Как сообщает NBC, инцидент произошел в студии канала в Вашингтоне. Кьюб как раз рассказывала о наступлении турецких войск в Сирии, когда в трансляции появился ребенок.

Журналистка не растерялась и попыталась мягко вывести мальчика из-под камеры.

«Извините, тут мои дети, на прямой трансляции», – сказала она в эфире.

Команда эфира вывела на экран карту региона, после чего Кьюб смогла успокоить ребенка и завершить эфир.

По словам журналистки, из-за срочных новостей из Сирии у нее не было времени отвезти детей в дошкольное учреждение, поэтому она взяла двоих своих сыновей-близнецов в студию.

Подобный инцидент произошел в 2017 году во время выступления эксперта на канале BBC.

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