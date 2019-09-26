Зато не скучно: пассажирка застряла в туалете самолета и сорвала рейс (видео)

Дверь туалета пришлось взломать.

Самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Денвере из-за пассажирки, которая застряла в уборной.

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Инцидент произошел в самолете Airbus A320, следовавшем из Вашингтона в Сан-Франциско.

На видео, опубликованном одной из свидетельниц в Twitter, пассажиры и члены экипажа наблюдают за тем, как механик пытается взломать дверь туалета, чтобы вызволить девушку.

«На рейсах United никогда не бывает скучно. Мы вынуждены совершить аварийную посадку в Денвере, потому что одна из пассажирок застряла в уборной», – подписала публикацию попутчица.

Well folks it’s never a dull moment on @united , we have to make an “emergency landing” in Denver because a passenger got stuck in the bathroom. You can’t make this up...also the Wi-Fi is crappy and there is no way for me to charge my phone, happy travels. #unitedairlinespic.twitter.com/FHieakiO7Z — TK (@taylorkkimber) September 26, 2019

Спустя час женщину удалось вызволить из туалета, остальные пассажиры встретили ее аплодисментами. Путешественникам пришлось пересесть на резервный самолет, чтобы добраться до Сан-Франциско.

Как ранее сообщал УНИАН, стюардесса забыла в отеле секс-игрушку «лошадиного размера» и была высмеяна.