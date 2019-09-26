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Зато не скучно: пассажирка застряла в туалете самолета и сорвала рейс (видео)

19:58, 26 сентября 2019
Курьёзы
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Пилот был вынужден совершить аварийную посадку / livejournal.com

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Инцидент произошел в самолете Airbus A320, следовавшем из Вашингтона в Сан-Франциско.

На видео, опубликованном одной из свидетельниц в Twitter, пассажиры и члены экипажа наблюдают за тем, как механик пытается взломать дверь туалета, чтобы вызволить девушку.

«На рейсах United никогда не бывает скучно. Мы вынуждены совершить аварийную посадку в Денвере, потому что одна из пассажирок застряла в уборной», – подписала публикацию попутчица.

Спустя час женщину удалось вызволить из туалета, остальные пассажиры встретили ее аплодисментами. Путешественникам пришлось пересесть на резервный самолет, чтобы добраться до Сан-Франциско.

Как ранее сообщал УНИАН, стюардесса забыла в отеле секс-игрушку «лошадиного размера» и была высмеяна.

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Теги: #курьезы#экстренная посадка