Украинский мэр похвастался ремонтом туалета в детсаду и поплатился (фото)
Вокруг ремонта в детском саде №7 города Олешки Херсонской области разгорелся скандал.
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Мэр города Дмитрий Воронов в Facebook опубликовал фото, на которых показал детский туалет. На снимках можно увидеть, что унитазы не отделены специальными кабинками.
"Вовремя завершен ремонт санузлов в ДУЗ №7 (дошкольном учебном заведении) города Олешки", - говорится в подписи к посту.
Однако вскоре чиновник удалил пост, очевидно, потому что пользователи сети не разделили с ним восторг.
"Наконец дети смогут какать и держаться за ручки", "Вместе и до конца!", "Так закаляется настоящая школьная дружба", "Дмитрий Воронов, вы уже опробовали данный open space?", "Друг познается в беде", "Совок", - писали возмущенные пользователи под фото.
Ранее в Британии женщина вместо двери туалета открыла аварийный выход в самолете.