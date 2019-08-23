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Украинский мэр похвастался ремонтом туалета в детсаду и поплатился (фото)

11:09, 23 августа 2019
Курьёзы
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Унитазы не отделены специальными кабинками / facebook.com

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Мэр города Дмитрий Воронов в Facebook опубликовал фото, на которых показал детский туалет. На снимках можно увидеть, что унитазы не отделены специальными кабинками. 

"Вовремя завершен ремонт санузлов в ДУЗ №7 (дошкольном учебном заведении) города Олешки", - говорится в подписи к посту.

Однако вскоре чиновник удалил пост, очевидно, потому что пользователи сети не разделили с ним восторг.

"Наконец дети смогут какать и держаться за ручки", "Вместе и до конца!", "Так закаляется настоящая школьная дружба", "Дмитрий Воронов, вы уже опробовали данный open space?", "Друг познается в беде", "Совок", - писали возмущенные пользователи под фото.

facebook.com

Ранее в Британии женщина вместо двери туалета открыла аварийный выход в самолете.

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Теги: #курьезы#ремонт#детсад