Начальник пристыдил подчиненную за небритые ноги и нарвался на критику в сети

По словам девушки, она работает в рекламной компании, поэтому ей часто приходится появляться на различных мероприятиях.

Начальник вызвал подчиненную на серьезный разговор из-за ее небритых ног и вызвал возмущение пользователей сети.

О случившемся сама 21-летняя девушка-подчиненная рассказала в посте на портале Reddit.

"Я совершенно безволосый человек! Волоски на моих ногах, руках и даже чертовых бровях едва заметны. Я бреюсь только тогда, когда начинаю встречаться с новым парнем, но я уже встречаюсь со своим на протяжении трех лет. И ему все равно, бреюсь я или нет!", - отметила она.

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По словам девушки, она работает в рекламной компании, поэтому ей часто приходится появляться на различных мероприятиях.

Так, босс вызвал ее в свой кабинет и заявил, что несколько коллег пожаловались ему на небритые ноги девушки: якобы "волосатость" негигиенична и противоречит политике компании. В тот же день она получила письмо из отдела кадров с назначением встречи для продолжения беседы.

Девушка говорит, что ее шеф — хороший человек, он легко относиться даже к нарушениям дресс-кода. Поэтому она считает, что кто-то оказал давление на босса.

В сети все равно возмущены таким поведением начальника: "Он тебя оскорбил!", "Что за бред?", "Как ее небритые ноги могут навредить окружающим?", "Чушь какая-то".

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой девушка позирует перед телефоном на глазах у пассажиров метро. Этот ролик уже стал вирусным, собрав миллионы просмотров.