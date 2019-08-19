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Молодожены опозорились, украсив торт мужскими гениталиями (фото 18+)

10:20, 19 августа 2019
Курьёзы
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Свадебный торт пары вызвал недоумение в сети / reddit.com

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Фото молодоженов разместил пользователь SuperterraneanAlien, передает Reddit.

На одном из снимков были изображены жених и невеста в купальниках, а на другом — торт крупным планом, на котором воссоздана держащая пенис рука женщины. 

Пользователи сети сочли такую "оригинальную" идею пары отвратительной: "Ужас", "Это ужасно", "Это противно и грязно".

Ранее девушка по имени Кени Хайес уличила своего парня в измене с помощью внимательности пользователей сети.

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Теги: #торт#свадьба