Молодожены опозорились, украсив торт мужскими гениталиями (фото 18+)
10:20, 19 августа 2019Курьёзы
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Большинство пользователей сочли такую идею пары отвратительной
Свадебный торт пары вызвал недоумение в сети / reddit.com
Пользователи сети раскритиковали пару, заказавшую на свадьбу торт, украшенный мужским половым органом.
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Фото молодоженов разместил пользователь SuperterraneanAlien, передает Reddit.
На одном из снимков были изображены жених и невеста в купальниках, а на другом — торт крупным планом, на котором воссоздана держащая пенис рука женщины.
Пользователи сети сочли такую "оригинальную" идею пары отвратительной: "Ужас", "Это ужасно", "Это противно и грязно".
Ранее девушка по имени Кени Хайес уличила своего парня в измене с помощью внимательности пользователей сети.
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