Девушка спряталась в багажнике и предотвратила измену своего парня с подругой (фото, видео)

Из багажника девушка слышала, как соперница перечисляла все, чем хотела бы заняться с ее парнем.

В американском городе Мидленд 18-летняя Саманта Гривальски забралась в багажник авто, чтобы уличить свою подругу в интересе к возлюбленному.

19-летний Джейкоб Глазго рассказал Саманте, что ее подруга пытается флиртовать с ним в сети, передает Mirror.

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Когда та предложила парню встретиться, Самана поехала с ним и спряталась в багажник авто, чтобы узнать, как далеко "разлучница" зайдет с ее бойфрендом.

Из багажника девушка слышала, как соперница перечисляла все, чем хотела бы заняться с ее парнем. Тогда последний сказал, что поищет в багажнике презервативы. На самом деле он выпустил Саманту и вернулся в авто уже с ней.

На тот момент подруга Саманты уже успела снять шорты, но даже в таком положении она отрицала все обвинения.

Ранее девушка по имени Кени Хайес уличила своего парня в измене с помощью внимательности пользователей сети.