СМИ поверили, что Раша Срака стала послом Словении в России (фото)

Такая спортсменка действительно есть, но новость о ее назначении - фейк.

Ряд украинских СМИ распространил фейк о том, что словенская дзюдоистка Раша Срака (Raša Sraka) стала послом Словении в России.

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Такая спортсменка действительно есть, и она уже стала своеобразным мемом на постсоветском пространстве, но новость о ее назначении оказалась фейком, пишет Media Sapiens.

Первоисточником, на который ссылаются украинские СМИ, стало российское сатирическое издание «Панорама», которое пишет фейковые новости. В описании издания даже есть уточнение о том, что все материалы сайта являются выдумкой.

Несмотря на это, новость перепечатал ряд украинских сайтов со ссылкой на «Панораму».

Раша Срака Вукович (Raša Sraka Vuković) — словенская спортсменка, чемпионка Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо.

Ранее СМИ растиражировали фейкове видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления в оккупированном Донецке провалился под сцену, а фонограмма продолжала играть.