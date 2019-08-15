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СМИ поверили, что Раша Срака стала послом Словении в России (фото)

18:47, 15 августа 2019
Курьёзы
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Фейк перепечатал ряд украинских СМИ

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Такая спортсменка действительно есть, и она уже стала своеобразным мемом на постсоветском пространстве, но новость о ее назначении оказалась фейком, пишет Media Sapiens.

Первоисточником, на который ссылаются украинские СМИ, стало российское сатирическое издание «Панорама», которое пишет фейковые новости. В описании издания даже есть уточнение о том, что все материалы сайта являются выдумкой.

Несмотря на это, новость перепечатал ряд украинских сайтов со ссылкой на «Панораму».

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Раша Срака Вукович (Raša Sraka Vuković) — словенская спортсменка, чемпионка Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо.

Ранее СМИ растиражировали фейкове видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов во время выступления в оккупированном Донецке провалился под сцену, а фонограмма продолжала играть.

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Теги: #Россия#фейк#Словения