В США медведь пытался украсть урну (видео)

Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось.

Косолапый воришка: в США медведь пытался украсть урну.

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Как говорится в сюжете ТСН, забавный инцидент сняли камеры наблюдения в Колорадо.

На кадрах видно, как животное самостоятельно открывает ворота, а потом пробует открыть крышку урны в поисках еды. А когда это не удается, то зверь хватает ящик лапами и тянет в лес.

Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось. Уже за забором медведь оставил урну.