В США медведь пытался украсть урну (видео)
12:43, 25 июля 2019Курьёзы
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Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось.
Медведь пытался украсть помойку в США
Косолапый воришка: в США медведь пытался украсть урну.
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Как говорится в сюжете ТСН, забавный инцидент сняли камеры наблюдения в Колорадо.
На кадрах видно, как животное самостоятельно открывает ворота, а потом пробует открыть крышку урны в поисках еды. А когда это не удается, то зверь хватает ящик лапами и тянет в лес.
Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось. Уже за забором медведь оставил урну.
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