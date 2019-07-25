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В США медведь пытался украсть урну (видео)

12:43, 25 июля 2019
Курьёзы
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Как говорится в сюжете ТСН, забавный инцидент сняли камеры наблюдения в Колорадо.

На кадрах видно, как животное самостоятельно открывает ворота, а потом пробует открыть крышку урны в поисках еды. А когда это не удается, то зверь хватает ящик лапами и тянет в лес.

Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось. Уже за забором медведь оставил урну.

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Теги: #США#медведь