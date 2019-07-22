Свидетелем инцидента стал молодой человек хозяйки собаки.

В Британии чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки. Об этом сообщает Devon Live.

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Как отмечается, чайка спикировала прямо на собаку и унесла ее в своем клюве. Свидетелем инцидента стал молодой человек хозяйки.

По словам пары, птица унесла животное довольно далеко, что они больше не смогли его разглядеть.

«Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас», - отметила хозяйка.

Как сообщал УНИАН, ранее "гигантская" чайка ворвалась в прямой эфир прогноза погоды.