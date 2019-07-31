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Крупная птица врезалась в ребенка на американских горках в Австралии (видео)

13:18, 31 июля 2019
Курьёзы
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Птица врезалась в девочку на аттракционе / скриншот

Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как в ребенка, летящего на большой скорости, врезается птица. На лице девочки и ее соседа отражается ужас.

В результате инцидента девочка получила несколько царапин на руке.

Пользователи сети порадовались, что с ребенком все в порядке, и пошутили, что птица, скорее всего, отделалась не так легко.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке.

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Теги: #Австралия#птицы#инцидент на аттракционе