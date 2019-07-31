Крупная птица врезалась в ребенка на американских горках в Австралии (видео)
13:18, 31 июля 2019Курьёзы
586 0
На кадрах видно, как в ребенка, летящего на большой скорости, врезается птица. На лице девочки и ее соседа отражается ужас.
Птица врезалась в девочку на аттракционе / скриншот
В Австралии в одном из парков аттракционов ибис врезался в девочку, катавшуюся на американских горках.
Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как в ребенка, летящего на большой скорости, врезается птица. На лице девочки и ее соседа отражается ужас.
В результате инцидента девочка получила несколько царапин на руке.
Пользователи сети порадовались, что с ребенком все в порядке, и пошутили, что птица, скорее всего, отделалась не так легко.
Как сообщал УНИАН, ранее в Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter