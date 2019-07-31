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В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке

09:44, 31 июля 2019
Мир
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В настоящий момент в медучреждениях находятся пять человек, всех остальных выписали / Фото: 24tv.ua

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Об этом сообщает The Beijing News со ссылкой на заявление властей. Отмечается, что в одном из бассейнов аквапарка прошла слишком высокая искусственная волна, что привело к многочисленным травмам посетителей.

В частности, у пострадавших были диагностированы переломы ребер, переломы конечностей и травмы головы.

В настоящий момент в медучреждениях находятся пять человек, всех остальных выписали.

Как сообщал УНИАН, ранее в США мужчина умер после посещения аквапарка, в его мозгу поселился редкий паразит.

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Теги: #Киев#аквапарк