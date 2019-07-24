Мужчина пообещал своей жене прислать эротическое видео и выложил его в сеть

Парень собрал почти 100 тыс. лайков и множество восторженных комментариев, просто убрав всю кухню.

Пользователь Reddit пообещал своей жене прислать эротическое видео, а затем поделился им в сети.

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Эта запись уже стала вирусной в интернете, ведь ее название интригует: "Сказал своей жене, что сейчас отправлю ей эротическое видео".

Но не надейтесь, что на видео вы увидите эротику, там запечатлены моменты, когда мужчина убирает всю кухню.

Ранее ролик с сажающей цветы девушкой набрал более 10 млн просмотров. Интересно, что в нем ничего особенного не происходит.