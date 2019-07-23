United Kingston: Иванка Трамп оконфузилась при поздравлении нового британского премьера

Пользователи Twitter тут же вспомнили, как Дональд Трамп назвал принца Уэльского "принцем китов".

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка хотела поздравить Бориса Джонсона, который стал новым премьер-министром Великобритании, но допустила ошибку.

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Так, в Twitter она назвала Джонсона новым «премьер-министром объединенного Кингстона» (United Kingston), очевидно имея в виду, что политик стал премьером Соединенного Королевства (United Kingdom).

Хотя пост с ошибкой был быстро удален, пользователи сделали скриншот и начали иронизировать над Иванкой в комментариях к новой публикации.

Многие припоминают подобный пост ее отца, президента США Дональда Трампа, который ранее написал в Twitter, что встретился с «принцем китов» (Prince of Whales), имея в виду принца Уэльского (Prince of Wales).

Напомним, новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. За Джонсона члены Консервативной партии отдали больше голосов, чем за его главного конкурента, действующего министра иностранных дел Джереми Ханта