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United Kingston: Иванка Трамп оконфузилась при поздравлении нового британского премьера

16:31, 23 июля 2019
Курьёзы
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Иванка Трамп / REUTERS

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка хотела поздравить Бориса Джонсона, который стал новым премьер-министром Великобритании, но допустила ошибку.

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Так, в Twitter она назвала Джонсона новым «премьер-министром объединенного Кингстона» (United Kingston), очевидно имея в виду, что политик стал премьером Соединенного Королевства (United Kingdom).

Хотя пост с ошибкой был быстро удален, пользователи сделали скриншот и начали иронизировать над Иванкой в комментариях к новой публикации.

Twitter
Twitter
Twitter
Twitter

Многие припоминают подобный пост ее отца, президента США Дональда Трампа, который ранее написал в Twitter, что встретился с «принцем китов» (Prince of Whales), имея в виду принца Уэльского (Prince of Wales).

Напомним, новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. За Джонсона члены Консервативной партии отдали больше голосов, чем за его главного конкурента, действующего министра иностранных дел Джереми Ханта

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Теги: #Борис Джонсон#Иванка Трамп