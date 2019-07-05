Во Франции судят петуха за слишком громкие ранние крики (видео)

В суд на петуха и его хозяйку из департамента Приморская Шаранта подали пожилые соседи женщины, которым мешают ранние крики птицы.

Во Франции проходит процесс по делу домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком.

В суд на петуха и его хозяйку из департамента Приморская Шаранта подали пожилые соседи женщины, которым мешают ранние крики птицы. Адвокат истцов требует компенсацию в тысячу евро, её планируется перевести на помощь морякам, погибшим в море. Об этом пишет газета Monde.

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Пенсионеры начали жаловаться ещё весной 2017 года. Тогда в поддержку владелицы петуха были созданы две петиции, которые поддержали почти 155 тысяч человек.

Но дело всё равно дошло до суда, но на заседание 4 июля не явились ни истцы, ни ответчики. Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где они проживают сельской местностью или городской.

Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.