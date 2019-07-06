В США во время землетрясения ведущие новостей в прямом эфире полезли под стол (видео)

После начала подземных толчков телеведущие прямо в эфире попрощались со зрителями и полезли под стол.

В США на юге Калифорнии во время эфира новостей телеканала KCAL9 началось землетрясение.

Читайте такжеГеращенко хотела подколоть команду Зеленского, но оконфузилась сама (фото)

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", - говорится в сообщении.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Калифорнии стало самым сильным за последние 20 лет, его магнитуда достигла 7,1.

Оно вызвало пожары, разрушение дорог и травмирования местных жителей.

Тем не менее, власти заявляют, что в результате нового землетрясения не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезного повреждения здания.