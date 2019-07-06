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В США во время землетрясения ведущие новостей в прямом эфире полезли под стол (видео)

15:11, 06 июля 2019
Курьёзы
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Ведущие новостей прямо в эфире спаслись от землетрясения под столом / фото KCAL9

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Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"После того, как телеведущие ощутили сильные толчки, они попрощались со зрителями и залезли под стол", - говорится в сообщении.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Калифорнии стало самым сильным за последние 20 лет, его магнитуда достигла 7,1.

Оно вызвало пожары, разрушение дорог и травмирования местных жителей.

Тем не менее, власти заявляют, что в результате нового землетрясения не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезного повреждения здания.

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Теги: #землетрясение в США