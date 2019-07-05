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Двое медведей подрались за кусок мороженого (видео)

11:24, 05 июля 2019
Курьёзы
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Столбики термометров днем достигают +34 градусов. Животные такую духоту тяжело переносят, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому работники зоопарка стараются постоянно подкармливать животных мороженым с фруктами. Медведи так боялись остаться без холодных лакомств, что начали драться. Сперва обменялись взглядами, а затем в ход пустили когти.

Ранее в американском штате Монтана медведь проник в жилой дом, закрылся в одной из комнат и заснул на верхней полке в шкафу.

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Теги: #драка#медведи