Двое медведей подрались за кусок мороженого (видео)

Сначала животные обменялись взглядами, а затем в ход пустили когти.

В румынском зоопарке двое медведей подрались за кусок мороженого, ведь сейчас в стране — невероятная жара.

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Столбики термометров днем достигают +34 градусов. Животные такую духоту тяжело переносят, говорится в сюжете ТСН.

Поэтому работники зоопарка стараются постоянно подкармливать животных мороженым с фруктами. Медведи так боялись остаться без холодных лакомств, что начали драться. Сперва обменялись взглядами, а затем в ход пустили когти.

Ранее в американском штате Монтана медведь проник в жилой дом, закрылся в одной из комнат и заснул на верхней полке в шкафу.