Двое медведей подрались за кусок мороженого (видео)
11:24, 05 июля 2019Курьёзы
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Сначала животные обменялись взглядами, а затем в ход пустили когти.
В румынском зоопарке двое медведей подрались за кусок мороженого
В румынском зоопарке двое медведей подрались за кусок мороженого, ведь сейчас в стране — невероятная жара.
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Столбики термометров днем достигают +34 градусов. Животные такую духоту тяжело переносят, говорится в сюжете ТСН.
Поэтому работники зоопарка стараются постоянно подкармливать животных мороженым с фруктами. Медведи так боялись остаться без холодных лакомств, что начали драться. Сперва обменялись взглядами, а затем в ход пустили когти.
Ранее в американском штате Монтана медведь проник в жилой дом, закрылся в одной из комнат и заснул на верхней полке в шкафу.
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