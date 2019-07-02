Под Киевом "похоронили" Путина (фото)

На памятнике написано: "Владимиру Владимировичу от счастливых украинцев".

В Яготине Киевской области появилось "надгробие" президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Харченко.

На гранитном памятнике выбит портрет главы РФ и эпитафия: "Владимиру Владимировичу от счастливых украинцев".

Ранее в российском Воронеже установили очередное "надгробие" Владимиру Путину, в надписи на котором его называют "сказочным вором и лжецом" и "политическим трупом".