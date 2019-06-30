Pornhub подарил машину своему фанату с инвалидностью, ключи его маме передала порнозвезда (видео)
Отдел благотворительности самого популярного порносайта в мире Pornhub подарил своему фанату с инвалидностью, американцу Тодду Фалкерсону и его пожилой матери Паоло Volkswagen Jetta.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Отмечается, что у Тодда проблемы со здоровьем, которые не дают ему водить машину. Его увозит и забирает с работы, которая находится на расстоянии в 130 км, мать-пенсионерка.
В декабре их старое авто Buick вылетело в кювет, и семья осталась без машины. Тодд попросил помощи в интернете.
"С момента запуска нашей альтруистической программы Pornhub Cares мы по-прежнему стремимся приносить счастье миллионам людей во всем мире каждый день. Тодд всегда был большим поклонником Pornhub и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь", - отметил вице-президент компании Кори Прайс.
Как сообщал УНИАН, в Испании бабушка стала вебкам-моделью, чтобы обеспечивать себя и своего мужа.