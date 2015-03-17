IKEA запретила голландцам играть в прятки в магазинах сети

IKEA сорвала планы нескольких десятков тысяч жителей Нидерландов, запретив им устраивать игры в прятки в магазинах сети. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg, такое решение было принято из соображений безопасности.

«Подобные акции трудно контролировать. Мы должны быть уверены в том, что люди находятся в безопасности в наших магазинах, а это довольно сложно, если не знать в каком именно месте они пребывают», — пояснила пресс-секретарь Ikea Group Мартина Смедберг (Martina Smedberg).

В массовых играх в прятки в магазинах IKEA собирались принять участие около 63 тысяч человек. Большинство из них — 32 тысячи голландцев — выбрали гипермаркет в Эйндховене, 19 тысяч — в Амстердаме, еще 12 тысяч — в Утрехте.

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Как отмечается, голландцы хотели последовать примеру бельгийцев, которые летом прошлого года устроили в IKEA игры в прятки. Тогда представители сети выдали на это официальное разрешение. В акции приняли участие около 500 человек. Они прятались в холодильниках, под мягкими игрушками, в ход также шли фирменные сумки. Некоторые люди даже залезали в ящики под кроватями.

Гипермаркеты IKEA привлекают не только любителей повеселиться. В ноябре 2014 года двенадцатилетний житель Шанхая в течение шести дней прятался в магазине от родителей из-за несделанного домашнего задания по математике. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его у выхода из IKEA. Подросток, питавшийся все это время едой для дегустации в супермаркетах, ослаб от недоедания и был отправлен в больницу.