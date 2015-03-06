Глава МИД Нидерландов призывает не делать преждевременных выводов о причинах катастрофы Боинга

Об этом он сказал в пятницу, 6 марта, во время неформального саммита глав МИД Евросоюза в Риге, комментируя сообщения в СМИ, пишет Радио Свобода.

«Делать какие-либо комментарии пока не будут собраны вместе все документы - безответственно. Сейчас люди работают над этим в кооперации с другими странами. В Совете безопасности ООН неоднократно подчеркивалось, что очень важно, чтобы люди, ответственные за это, предстали перед судом. Поэтому мы продолжаем нашу работу без спекуляций, объективно. А результаты появятся тогда, когда они должны появиться», - сказал Кундерс.

Читайте такжеМИД: Амнистия не касается террористов, которые сбили Боинг«Боинг-777» рейса MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит над Донетчиной 17 июля. Погибли 298 человек, которые были в нем. Большинство жертв была гражданами Нидерландов, Украина передала расследование этому государству. Украина обвинила боевиков в том, что они, при содействии России, сбили самолет. Российская сторона и сепаратисты эти обвинения отвергают.

Расследование причин катастрофы «Боинга-777» продолжается.