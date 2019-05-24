Зеленый медведь и бегемот-убийца: в Киеве необычно покрасили скульптуры на детплощадке (видео)

После того, как фотографии площадки разошлись по соцсетям, коммунальщики начали красить детскую площадку в новые цвета.

В Киеве на Соломенке коммунальщики необычно покрасили скульптуры на детской площадке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«После того, как на столичной Соломенке покрасили детскую площадку, детям начали сниться кошмары», - рассказали местные жители.

Читайте такжеНа Полтавщине двухлетний ребенок утонул в ванной

Бетонных зверей вылепили еще с советских времен, и с тех пор иногда перекрашивают. На этот раз мастера увлеклись красными оттенками.

«Выбросить коммунальную собственность, которая находится хоть на чьем-то балансе, фактически невозможно. Вместо этого днепровских сказочных героев и соломянских медведей прихорашивают», - рассказали журналисты.

После того, как фотографии детской площадке разошлись по социальным сетям, коммунальщики начали красить детскую площадку в новые цвета.

«Бегемот будет серым, крокодил – зеленым, свинья – бежевой, такой как в жизни», - рассказала одна из работниц коммунальной службы.

Как сообщал УНИАН, в Бершади Винницкой области 9-летняя девочка смертельно травмировалась на детской площадке.