"Политика для начинающих": Зеленскому сделали забавный подарок (видео)

Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих".

Представители издательства "Книголав" на "Книжном арсенале" в Киев подарили президенту Украины Владимиру Зеленскому детскую книгу "Политика для начинающих".

Президент с юмором воспринял символичный презент. Соответствующее видео опубликовало издательство на своей странице в Facebook.

Книга была издана на украинском в 2019-м году (год оригинального английского издания – 2017). Она написана для подростков.

"Книга "Политика для начинающих" в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких. "Политика для начинающих" станет настоящим информационным справочником, который поможет родителям объяснить ребенку такие непростые вещи как: права человека, свобода слова, феминизм, выборы и голосование", - написано в аннотации.

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