В Польше задержали француза за попытку провезти в чемодане свою жену-россиянку

Гражданин Франции пытался ввезти в Польшу жену, спрятав ее в чемодане. Польские пограничники сняли пару с поезда Москва — Ницца в городе Тересполе. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Wiadomosci24.pl.

Мужчина, чье имя не уточняется, решил спрятать жену — гражданку России — в чемодане после того, как пара не смогла получить для нее шенгенскую визу. Пресс-секретарь пограничного отряда Тересполя (город расположен у границы с Белоруссией) Дариуш Синички (Dariusz Sienicki) рассказал, что подозрения вызвал необычайно крупный багаж пассажира поезда.

«Иностранцы по-разному пытаются незаконно пересечь границу, однако я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы человека прятали в чемодане», — заявил Синички.

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Сотрудник погранслужбы уточнил, что после освобождения из чемодана женщина чувствовала себя нормально и не нуждалась в медицинской помощи.

По польскому законодательству за попытку незаконного пересечения границы мужчине с супругой может грозить до трех лет лишения свободы.