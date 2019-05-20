Зеленский под Радой поцеловал Кошевого (видео)
10:25, 20 мая 2019Курьёзы
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Друзья политика стояли на площади под парламентом.
Зеленский поцеловал Кошевого / Скриншот
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время своего шествия к Верховной Раде, где проходит церемония инаугурации, общался с людьми и поцеловал своего друга и коллегу из "Квартала 95" Евгения Кошевого.
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К зданию парламента Зеленский шел пешком. Он пожимал руки людям, которые собрались на площади, и делал с ними селфи, сообщает ТСН.
Когда Зеленский увидел среди толпы Кошевого, то подошел к нему, подпрыгнул и поцеловал в голову.
Напомним, 20 мая в Верховной Раде проходит церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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