Зеленский под Радой поцеловал Кошевого (видео)

Друзья политика стояли на площади под парламентом.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время своего шествия к Верховной Раде, где проходит церемония инаугурации, общался с людьми и поцеловал своего друга и коллегу из "Квартала 95" Евгения Кошевого.

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К зданию парламента Зеленский шел пешком. Он пожимал руки людям, которые собрались на площади, и делал с ними селфи, сообщает ТСН.

Когда Зеленский увидел среди толпы Кошевого, то подошел к нему, подпрыгнул и поцеловал в голову.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде проходит церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.