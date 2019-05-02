Южнокорейский солдат ушел в "самоволку", чтобы посмотреть новых "Мстителей"

Военнослужащего задержали уже после того, как он вышел из кинозала.

В Южной Корее военнослужащий самовольно оставил службу, чтобы пойти в кинотеатр и посмотреть новую часть кинокомикса от Marvel - “Мстители: финал”.

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Как сообщает Kotaku, ссылаясь на корейские СМИ, накануне 18 военнослужащих одной из частей ВВС покинули свою базу в рамках несения службы. Один из военных, однако, исчез.

Военная полиция начала поиск бойца и установила водителя такси, который сообщил, что высадил военного возле кинотеатра. Военнослужащего задержали уже после того, как он вышел из зала.

Солдат признался, что ушел в самоволку, чтобы посмотреть новых «Мстителей». Проводится служебное расследование.

Ранее сообщалось, что за первый уик-энд мирового проката фильм "Мстители: Финал" побил мировой рекорд по кассовым сборам, собрав по всему миру $1,2 миллиарда.