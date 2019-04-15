В сети высмеяли моду "ДНР" (фото)

На опубликованном фото девушка позирует в облегающем платье в цветах "флага "ДНР".

Пользователей соцсетей рассмешило платье, которое предлагают носить сторонницам террористической "ДНР". Читайте такжеВ сети высмеяли архивное фото главаря "ДНР" Соответствующий снимок разместил в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий". На опубликованном фото девушка позирует в облегающем платье в цветах "флага "ДНР" с изображением двуглавого орла. В сети уже высмеяли такое "дизайнерское решение": "Двухглавая курица должна быть сзади и несколько ниже", "Новая тюремная роба для женщин", "Полосатая роба". Ранее в сети высмеяли фото располневшего главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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