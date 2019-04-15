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В сети высмеяли моду "ДНР" (фото)

12:15, 15 апреля 2019
Курьёзы
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Мода оккупированного Донбасса рассмешила сеть / фото twitter.com/fashdonetsk

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Соответствующий снимок разместил в своем Twitter блогер "Фашик Донецкий". На опубликованном фото девушка позирует в облегающем платье в цветах "флага "ДНР" с изображением двуглавого орла.

В сети уже высмеяли такое "дизайнерское решение": "Двухглавая курица должна быть сзади и несколько ниже", "Новая тюремная роба для женщин", "Полосатая роба".

Ранее в сети высмеяли фото располневшего главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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Теги: #Донецк#ДНР