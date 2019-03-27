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Сеть "взорвало"фото главаря "ДНР"

13:03, 27 марта 2019
Курьёзы
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Денис Пушилин / REUTERS

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Соответствующий снимок опубликовал блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter. "Мавродер всея "ДНР!", - написано под снимком.

Пользователи сети активно комментируют кадр: "Это он паспорта в штанах прячет", "Свиномат какой!", "Блокада, голодает", "Нехорошо завидовать достижениям братской республики".

фото twitter.com/fake_lnr

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина

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Теги: #ДНР#Пушилин#фото#главарь ДНР