Сеть "взорвало"фото главаря "ДНР"

Фото главного террориста "ДНР" взорвало соцсети.

В сети высмеяли фото располневшего главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Читайте такжеНаполеон на Донбассе: в сети высмеяли фото боевика "ДНР" Соответствующий снимок опубликовал блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter. "Мавродер всея "ДНР!", - написано под снимком. Пользователи сети активно комментируют кадр: "Это он паспорта в штанах прячет", "Свиномат какой!", "Блокада, голодает", "Нехорошо завидовать достижениям братской республики". Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

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