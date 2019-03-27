Сеть "взорвало"фото главаря "ДНР"
13:03, 27 марта 2019Курьёзы
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Фото главного террориста "ДНР" взорвало соцсети.
Денис Пушилин / REUTERS
В сети высмеяли фото располневшего главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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Соответствующий снимок опубликовал блогер "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter. "Мавродер всея "ДНР!", - написано под снимком.
Пользователи сети активно комментируют кадр: "Это он паспорта в штанах прячет", "Свиномат какой!", "Блокада, голодает", "Нехорошо завидовать достижениям братской республики".
фото twitter.com/fake_lnr
Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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