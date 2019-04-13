В Нидерландах врач репродуктивной клиники оказался отцом 49 детей

Доктор скончался два года назад в возрасте 89 лет.

Голландский врач, обвиняемый в использовании собственной спермы для осеменения пациентов без их согласия, был признан отцом 49 детей.

Анализ ДНК показал, что Ян Карбаат, который умер два года назад, оплодотворял собственной спермой пациенток в своей клинике в Биджорпе, недалеко от Роттердама, сообщает BBC.

Результаты были подтверждены в пятницу после того, как судьи разрешили их раскрыть. Дело тянулось с 2017 года.

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Биологические дети доктора удовлетворены тем, что узнали, кто был их настоящим отцом.

«После 11-летних поисков я могу продолжить свою жизнь. Я рад, что у меня наконец-то появилась ясность», - сказал один из детей по имени Джои голландской телекомпании NOS.

Впервые Карбаат предстал перед судом в 2017 году по иску группы детей, рожденных в результате оплодотворения донором, и их родителей.

До своей смерти в 2017 году Карбаат признавался, что использовал собственный биоматериал для оплодотворения своих пациентов. Он называл себя "пионером в области оплодотворения". Его клиника была закрыта в 2009 году из-за многочисленных нарушений: он фальсифицировал данные, анализы и описания доноров и превысил разрешенное число из шести детей на донора.

Как сообщал УНИАН, в одной больнице США забеременели сразу 15 сотрудниц родильного отделения.